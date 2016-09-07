Панда суши

Биф бургер с горчичным соусом135.00 грн
котлета из сочной телячей мякоти, айсберг, помидор, имбирь маринованный, соя пророщенная, красный лук, стебель сельдерея, болгарский перец, сыр чеддер, картофель фри Состав:котлета из сочной телячей мякоти, айсберг, помидор, имбирь маринованный, соя пророщенная, красный лук, стебель сельдерея, болгарский перец, сыр чеддер, картофель фри
Чикен бургер с соусом спайси125.00 грн
сочная куриная котлета, айсберг, помидор, гриб муэр, лук красный, соя пророщеная, огурец маринованный, сыр чеддер, картофель фри Состав:сочная куриная котлета, айсберг, помидор, гриб муэр, лук красный, соя пророщеная, огурец маринованный, сыр чеддер, картофель фри
4 Сезона105.00 грн
Две сытных мясных и две вегетарианских пиццы в одной — пепперони, ветчина, грибы и яркий овощной микс. Состав:Колбаса пепперони, ветчина, шампиньоны, помидоры, цукини, лук красный, маслины черные,сыр брынза, сыр моцарелла, соус томатный, орегано, тесто дрожжевое, мука в/с из твердых сортов пшеницы.
Американа99.00 грн
Пицца «Американа» создана специально для всех любителей нежных, но пикантных вкусов. Основным и главным отличием нашей пиццы «Американа» от всех других пицц является нежный и ароматный сливочный соус. Именно такая основа пиццы делает ее более сочной и необычной, а в сочетании с разнообразными мясными начинками создается чудесный дуэт вкусов. Кроме основы из сливочного соуса пицца «Американа» наполнена тремя видами мясных начинок, а именно: высококачественной итальянской твердой вяленой колбасой Салями, сочной и ароматной ветчиной и кусочками пикантного бекона гриль. Также в состав входит нежнейший итальянский сыр Моцарелла Состав:курица, помидор, шампиньоны, огурец маринованый, сыр моцарелла, красный соус
Барбекю105.00 грн
Ароматный бекон, курица, ветчина и сладкий болгарский перец. Неповторимый вкус пицце придает традиционный американский соус барбекю. Состав:Куриное филе бедра маринованное, ветчина, бекон, сыр моцарелла, перец болгарский красный, лук красный, соус томатный барбекю, соус томатный, тесто дрожжевое, мука в/с из твердых сортов пшеницы.
Бансай Классик сет275.00 грн
сет для большой компании а также для всей семьи Состав:Канаяма ролл (сыр “Филадельфия”, горбуша копченная, огурец, японский омлет тамаго, лук порей, кунжут.)_x000D_
Филадельфия блек (Сыр “Филадельфия”, японский омлет тамаго, авокадо, икра тобико черная, свит-чили соус)_x000D_
Фила Кани ролл (Сыр “Филадельфия”, лист салата, лосось, “Снежный краб”)_x000D_
Тамаго Кани Ролл (японский омлет тамаго, “Снежный краб”, огурец, японский майонез, кунжут)_x000D_
Первые Блюда
Белый Том Ям Пла89.00 грн
Рецептов самого знаменитого тайского супа Том Ям существует множество. Том Ям бывает не только огненно-красным и огненно-острым, а существует и “прозрачная» разновидность — Том Ям Пла, с рыбой. Белый Том Ям не содержит в себе тамариндовой пасты и пасты из чили. У него более деликатный, пряный вкус. Состав:Лемонграсс, корень галангалла, листья каффирского лайма, кальмары, моркской окунь, лук фиолетовый,помидор, перец чили, кинза
Белый Том Ям Пла89.00 грн
Рецептов самого знаменитого тайского супа Том Ям существует множество. Том Ям бывает не только огненно-красным и огненно-острым, а существует и “прозрачная» разновидность — Том Ям Пла, с рыбой. Белый Том Ям не содержит в себе тамариндовой пасты и пасты из чили. У него более деликатный, пряный вкус.
Кимчи с лососем69.00 грн
Суп Кимчи классический считается традиционным блюдом. Пряность вкуса передается, соусом кимчи, филе лосося, сыром Тофу. Такой подбор компонентов позволяет попробовать что-то необычное. Состав:водоросли вакаме, лосось , соус кимчи , сыр тофу, лук зеленый, соус ширачи, бульон мисо рамен
КукСи65.00 грн
Кук Си – это холодный корейский суп. Главными ингредиентами в нем являются: пшеничная лапша,мясо, острый салат и яичный блинчик. Это все заливается соево-чесночным бульоном. Мы придерживаемся строгих канонов корейской кухни и используем только аутентичные корейские пряности – кориандр, молотую паприку, красный сушенный перец. КукСи подойдет абсолютно всем, кто хочет познакомиться с корейской кухней.