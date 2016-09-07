Панда суши

Пицца «Американа» создана специально для всех любителей нежных, но пикантных вкусов. Основным и главным отличием нашей пиццы «Американа» от всех других пицц является нежный и ароматный сливочный соус. Именно такая основа пиццы делает ее более сочной и необычной, а в сочетании с разнообразными мясными начинками создается чудесный дуэт вкусов. Кроме основы из сливочного соуса пицца «Американа» наполнена тремя видами мясных начинок, а именно: высококачественной итальянской твердой вяленой колбасой Салями, сочной и ароматной ветчиной и кусочками пикантного бекона гриль. Также в состав входит нежнейший итальянский сыр Моцарелла Состав:курица, помидор, шампиньоны, огурец маринованый, сыр моцарелла, красный соус