Суши Сет

Вегетарианский

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Вкусный, нежный, свежий Сет Вегетарианский, не оставит без внимания даже самого критичного гурмана. Состав:Капо маки, Хияши маки, Абогадо маки, Ясай верди, Ясай

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Панда суши

  • Мисо — суп 59 грн 00 грн

    копчёный тофу, водоросли Вакамэ, кунжут, зеленый лук

  • Сэндвич с телятиной и овощами в соусе Спайси 84 грн 00 грн

    куриное филе, острый соус Спайси, хрустящий багет, помидор, огурец, салат Лолло росса, пекинская капуста, древесный гриб, морковь, лук красный, лук зелёный, кинза, кунжу

  • Паста с курицей и грибами 129 грн 00 грн

    итальянская паста тальятелле, куриное филе, шампиньоны, сливочный соус, сыр пармезан

  • Сет Горячий 739 грн 00 грн

    Теплый с креветками, Теплый с лососем, Теплый с угрем, Банзай

  • Пицца Четыре вкуса 149 грн 00 грн

    ветчина, бекон, куриное филе, маслины, шампиньоны, красный соус, сыр моцарелла.

  • Роллы Калифорния эби гоми 109 грн 00 грн

    тигровые креветки, огурец, японский майонез, кунжут