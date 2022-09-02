- Касуми сет679.00 грн
В составе сета роллы: «Филадельфия грин», «Мегафила», «Кайваса», «Красный дракон», «Суши-кейк с лососем»; суши: «Гункан спайс со снежным крабом» (8 шт.), «Нигири с лососем» (8 шт). Состав:«Филадельфия грин», «Мегафила», «Кайваса», «Красный дракон», «Суши-кейк с лососем»; суши: «Гункан спайс со снежным крабом», «Нигири с лососем»
- Калифорния Дрим сет409.00 грн
В составе сета роллы: «Калифорния с лососем в икре», «Калифорния с угрем в кунжуте», «Калифорния с тунцом в икре», «Калифорния с тигровой креветкой в икре». Состав: «Калифорния с лососем в икре», «Калифорния с угрем в кунжуте», «Калифорния с тунцом в икре», «Калифорния с тигровой креветкой в икре».
- Сяке Дрим сет359.00 грн
Состав: Калифорния с лососем (Лосось, майонез японский, огурец, авокадо, икра тобико)
Футомаки лосось (Лосось тереяки, спайси соус, огурец, лист салата)
Ролл Янагава (Маринованные водоросли, соус “Спайси”, имбирь, кунжут, черная икра Тобико, копченая курица.)
Калифорния с лососем ( Лосось, авокадо, рис, нори, икра тобико, огурец, японский майонез)
- Шингуру сет228.00 грн
В составе сета: ролл «Калифорния с лососем в икре»; суши: «Нигири с лососем», «Нигири с окунем», «Нигири с угрем», «Нигири с копченым лососем», «Нигири с тигровой креветкой», «Гункан с икрой тобико» Состав: ролл «Калифорния с лососем в икре»; суши: «Нигири с лососем», «Нигири с окунем», «Нигири с угрем», «Нигири с копченым лососем», «Нигири с тигровой креветкой», «Гункан с икрой тобико»
- Камикадзе сет389.00 грн
Софийский (огурец, авокадо, лист салата, перец болгарский, сыр Филадельфия, кунжут, укроп)
Калифорния со “Снежным крабом” (“Снежный краб”, огурец, авокадо, японский майонез, икра тобико)
Канаяма ролл (сыр “Филадельфия”, горбуша копченная, огурец, японский омлет тамаго, лук порей, кунжут)
Мега-Фила (Сыр “Филадельфия”, “снежный краб”, авокадо, икра тобико, острый соус “спайси”)
Кайваса ролл (Горбуша копченная, огурец, перец болгарский, лист салата, лук зеленый, японский майонез, стружка тунца)
Фила Кани ролл (Сыр “Филадельфия”, лист салата, лосось, “Снежный краб) Состав:Софийский (огурец, авокадо, лист салата, перец болгарский, сыр Филадельфия, кунжут, укроп)
Калифорния со “Снежным крабом” (“Снежный краб”, огурец, авокадо, японский майонез, икра тобико)
Канаяма ролл (сыр “Филадельфия”, горбуша копченная, огурец, японский омлет тамаго, лук порей, кунжут)
Мега-Фила (Сыр “Филадельфия”, “снежный краб”, авокадо, икра тобико, острый соус “спайси”)
Кайваса ролл (Горбуша копченная, огурец, перец болгарский, лист салата, лук зеленый, японский майонез, стружка тунца)
Фила Кани ролл (Сыр “Филадельфия”, лист салата, лосось, “Снежный краб)
- Сет море лосося370.00 грн
Филадельфия лайт, Филадельфия Тобико, Филадельфия омлет, Такаяма жареный лосось Состав:Филадельфия лайт (салат айсберг, филе куриное, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби), Филадельфия Тобико (огурец, филе лосося, крем сыр филадельфия, икра,васаби), Филадельфия омлет (омлет ,филадельфия, лосось с/с,васаби), Такаяма жареный лосось (салат айсберг, жареный лосось, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби)
- Сет один килограмм роллов310.00 грн
Сет один кг Состав:Филадельфия лайт (огурец, филе лосося сс, крем сыр филадельфия,васаби), Каппа (огурец, микс кунжута,васаби), Калифорния (огурец, соус которые,снежный краб, авокадо, микс кунжута ,васаби), Такаяма омлет (огурец, соус которые,снежный краб, авокадо, микс кунжута ,васаби, Такаяма курица (салат айсберг, филе куриное, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби).
- Сет горячих роллов315.00 грн
Сет горячих роллов Состав:Такаяма горячий омлет (салат айсберг, омлет, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби) , Такаяма горячий краб (салат айсберг, снежный краб, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби) , , Такаяма горячий жареный лосось (салат айсберг, жареный лосось, замес сырный, соус унаги, укроп,васаби) , Тот тори (омлет филадельфия, филе куриное, сыр гауда, соус яки, соус унаги, укроп, васаби)
- Сет суши без рыбы420.00 грн
Красивый и вкусный сет для тех, кто не хочет рыбу и мясо, а хочет овощной летней свежести Состав:Суши с водорослями: рис, чука, кунжут
Чука: водоросли Хияши
Боно ролл: сыр фета, айсберг, перец сладкий, помидор, огурец, авокадо
Суши с тофу и авокадо: рис, тофу авокадо, унаги соус
Гурин Ясай: огурец, помидор, перец болгарский, тофу, шиитаке, салат айсберг соус кисло-сладкий, редька «дайкон» маринованная
- Суши бокс Филадельфия дрим439.00 грн
Обожаете роллы “Филадельфия”? Предлагаем сет суши вашей мечты. Закажите “Филадельфия дрим”. Специально для любителей сливочного сыра мы подготовили идеальный суши-сет. Состав:Филадельфия классик, Калифорния со сливочным тунцом, Калифорния со сливочным лососем, Филадельфия в угре
- Суши бокс для троих New299.00 грн
Планируете вечеринку на троих? Закажите экзотические закуски. Наш новый сет суши как раз на троих. Что ждет в суши-бокс меню? Насладитесь легким вкусом маки-роллов со снежным крабом. Попробуйте “Калифорнию” с сочным панированным цыпленком внутри. Пикантные роллы “Филадельфия” не оставят равнодушными. Состав:Ролл маки снежный краб, Филадельфия классик, Калифорния с лососем и авокадо, Ролл Филадельфия тобика
- Сет Гейша279.00 грн
В составе сета роллы: «Фиш фреш», «Филадельфия в кунжуте», «Софийский»; суши: «Нигири с лососем» , «Нигири с морским окунем», «Гункан с водорослями чука» Состав: «Фиш фреш», «Филадельфия в кунжуте», «Софийский»; суши: «Нигири с лососем», «Нигири с морским окунем», «Гункан с водорослями чука»
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Где заказать вкусные и полезные суши?
Японская кухня всегда славилась своими экзотическими и полезными блюдами, которые не только насыщают энергией и бодростью, но и полны жизненно необходимыми микроэлементами, которые содержаться в морепродуктах, мясе и овощах. Все прекрасно знают, что кухня страны восходящего солнца является одной из самых сбалансированных, но только прикоснуться к этой пользе может далеко не каждый.
Что представлено в нашем меню?
Наш ресторан предлагает широкий ассортимент разнообразных блюд, которые понравятся даже самым изощренным гурманам. Мы предлагаем нашим клиентам оригинальное меню!
Сытная пицца
У нас представлен большой выбор пиццы, которая придется по вкусу каждому гурману. Вы можете заказать любимые всеми пиццы «Пеперони», «Маргарита», «Четыре сезона» и другие.
Но если захочется попробовать что-нибудь яркое и необычное, то мы можем приготовить гавайскую или баварскую пиццу, пиццу с лососем, деревенскую пиццу, пиццу с морепродуктами.
Сочные и аппетитные бургеры
В нашем меню вы также можете встретить вкуснейшие бургеры для сытного перекуса. Сочная куриная котлета, мякоть из телятины, сыр чеддер, сельдерей, болгарский перец, огурцы – наши бургеры не только аппетитные, но и полезные!
Широкий выбор роллов с самыми разнообразными начинками
Мы предоставляем нашим посетителям огромный ассортимент самых разных роллов, которые вы вряд ли встретите где-нибудь еще! У нас вы можете попробовать:
- Классические роллы: «Филадельфия», «Калифорния», «Дракон».
- Горячие роллы: теплые с лососем, «Такаяма».
- Самые полезные роллы – роллы без глютена: «Огурец», «Туна», «Кабуки», «Окинава».
- Вегетарианские роллы: «Зеленый дракон», «Банзай», «Калифорния Vegan», «Маки Авокадо».
- Роллы наизнанку для любителей уникального и оригинального вкуса.
- Овощные и даже фруктово-ягодные роллы: банановые и вишневые роллы, роллы с апельсиновым соком или авокадо.
- Запеченные роллы.
- Оригинальные авторские роллы: «Бонито с тунцом», «Калифорния в стружке тунца», «ФишФреш ролл».
Экзотические сеты
Широкий выбор экзотических сетов на любой вкус и размер, которые идеально подойдут для встреч с близкими и друзьями:
- Сеты с морепродуктами (моллюски, лосось, водоросли, краб, угорь).
- Сеты с различными видами соуса (сливочный, сырный, сладкий, соевый, спайси, Терияки, Тобика).
- Сеты с яркими и запоминающимися ингредиентами (белый кунжут, грецкий орех, пармезан, клубничный сироп, сливки, тофу).
- Сеты на несколько персон (от 4 человек).
Горячие и свежие супы и вторые блюда
Наши супы и вторые блюда помогут согреться в холодный день и получить максимум полезных микроэлементов и бодрости. У нас только самые экзотические супы, которые вы нигде не найдете:
- Янагава из угря.
- Кимчи с лососем.
- Сырный, тыквенный или овощной крем-суп.
- Острый суп с морепродуктами и множество других.
Также мы можем предложить сытные и ароматные вторые блюда: картофельное пюре, овощи гриль, картофель по-деревенски, свиные ушки, картошка фри, хрустящий цыпленок.
Легкие и питательные салаты со свежими овощами
Для питательного и легкого приема пищи идеально подойдут наши салаты. У нас вы можете попробовать самые разнообразные блюда:
- Классические: «Цезарь», «Греческий».
- С морепродуктами: с атлантическими креветками, лосось, корейский кальмар.
- С фруктами и овощами: овощной салат, с яблоком и сельдереем, с авокадо, с капустой и даже киви.
- Истинно японские: «КимЧи», «Чука Сарада», «Эдамаме», «Ям Вун Сен».
Напитки для свежести и утоления жажды
Напитки на любой вкус и бюджет: фруктовые и овощные соки и газированные лимонады, чай из натуральных трав, алкогольные напитки (пиво, ликер, ром, текила, виски, водка и другие).
Вкусные сэндвичи
Ароматные сэндвичи с курицей, телятиной или тунцом для быстрого и легкого перекуса. Только у нас вы можете поесть вкусно, быстро и полезно!
Сладкие десерты
Большой выбор нежных десертов для истинных сладкоежек. Вы можете попробовать различные торты (наполеон, вафельный, шварц), сладкие роллы, легкие фруктовые муссы (манговый, кокосовый, банановый), а также тирамису, чизкейк и многое другое.
Почему именно ресторан «Панда суши»?
Существует множество различных ресторанов и кафе, но если вы желаете попробовать вкусную и полезную еду, то смело приходите и заказывайте у нас, ведь мы обладаем множеством преимуществ!
Только натуральные ингредиенты и качественные блюда!
Мы тщательно проверяем каждое блюдо, ведь нам важно, чтобы наши клиенты смогли попробовать шедевры мировой кухни в наилучшем виде. Все компоненты для приготовления проходят обработку и проверку.
Натуральное мясо, свежие овощи и фрукты, высококачественная рыба – это все про ресторан «Панда суши»!
Быстрая доставка в любое место!
Именно у нас вы можете приобрести полезные и экзотические обеды из японской кухни с доставкой на дом, в офис или даже просто на природу. Мы быстро доставим ваш заказ туда, куда вы захотите!
Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты получили свежие и ароматные блюда точно в срок и точно по нужному адресу. Поэтому, если решили лакомиться дома, то смело обращайтесь в «Панду суши»!
Приятные цены на все меню!
Цены на представленное меню приятно вас обрадуют, ведь именно в нашем ресторане вы можете заказать качественную еду по самым бюджетным ценам!
Вы удивитесь тому, что у нас можно вкусно и сытно поесть, попробовать экзотическую кухню, не потратив на это больших денег. Придя к нам один раз, вы поймете, что захотите возвращаться к нам снова и снова!
Сервис на высшем уровне!
Нам важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно в ресторане и остались довольны обслуживанием. Именно поэтому наша команда делает все возможное, чтобы достичь наивысшего качества сервиса: быстрая доставка, комфортные места и вежливый персонал.
Если вы хотите не только пообедать, но и немного отдохнуть и расслабиться, то скорее приходите к нам!
Команда высококлассных специалистов, которые преданы своему делу!
Наши повара приготовят только изысканные и питательные блюда, которые удивят любого гурмана и подарят заряд бодрости и сил. Команда нашего ресторана точно знает свое дело, она состоит из высококвалифицированных специалистов, которые постоянно повышают свое мастерство!
Богатый выбор разнообразных блюд!
Широкий выбор блюд, включающих мясо, овощи, фрукты, сладкое и даже вегетарианскую пищу, дает возможность попробовать качественную и питательную еду даже самым изощренным гурманам. Именно у нас самый богатый ассортимент, который включает роллы и суши, ароматные супы, пиццу и бургеры.
Поэтому, если хочется поесть качественную и необычную, полезную и питательную еду, то можно просто обратиться к нам!
Мы поможем весело провести время со своими родными и близкими!
Наши блюда идеально подходят для вечеринок и больших посиделок с друзьями и близкими, ведь у нас не только широкий выбор супов и салатов, но и самые большие сеты роллов и напитков.
Вы еще сомневаетесь? Просто приходите к нам и закажите любое блюдо! Тогда вы поймете, что нашли идеальный ресторан японской кухни!