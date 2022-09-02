Где заказать вкусные и полезные суши?

Японская кухня всегда славилась своими экзотическими и полезными блюдами, которые не только насыщают энергией и бодростью, но и полны жизненно необходимыми микроэлементами, которые содержаться в морепродуктах, мясе и овощах. Все прекрасно знают, что кухня страны восходящего солнца является одной из самых сбалансированных, но только прикоснуться к этой пользе может далеко не каждый.

Не стоит переживать, поскольку на помощь приходит наш ресторан «Панда суши»! Это место, где вы сможете получить уникальный набор качественных и свежих блюд!

Что представлено в нашем меню?

Наш ресторан предлагает широкий ассортимент разнообразных блюд, которые понравятся даже самым изощренным гурманам. Мы предлагаем нашим клиентам оригинальное меню!

Сытная пицца

У нас представлен большой выбор пиццы, которая придется по вкусу каждому гурману. Вы можете заказать любимые всеми пиццы «Пеперони», «Маргарита», «Четыре сезона» и другие.

Но если захочется попробовать что-нибудь яркое и необычное, то мы можем приготовить гавайскую или баварскую пиццу, пиццу с лососем, деревенскую пиццу, пиццу с морепродуктами.

Сочные и аппетитные бургеры

В нашем меню вы также можете встретить вкуснейшие бургеры для сытного перекуса. Сочная куриная котлета, мякоть из телятины, сыр чеддер, сельдерей, болгарский перец, огурцы – наши бургеры не только аппетитные, но и полезные!

Широкий выбор роллов с самыми разнообразными начинками

Мы предоставляем нашим посетителям огромный ассортимент самых разных роллов, которые вы вряд ли встретите где-нибудь еще! У нас вы можете попробовать:

Классические роллы: «Филадельфия», «Калифорния», «Дракон».

Горячие роллы: теплые с лососем, «Такаяма».

Самые полезные роллы – роллы без глютена: «Огурец», «Туна», «Кабуки», «Окинава».

Вегетарианские роллы: «Зеленый дракон», «Банзай», «Калифорния Vegan», «Маки Авокадо».

Роллы наизнанку для любителей уникального и оригинального вкуса.

Овощные и даже фруктово-ягодные роллы: банановые и вишневые роллы, роллы с апельсиновым соком или авокадо.

Запеченные роллы.

Оригинальные авторские роллы: «Бонито с тунцом», «Калифорния в стружке тунца», «ФишФреш ролл».

Экзотические сеты

Широкий выбор экзотических сетов на любой вкус и размер, которые идеально подойдут для встреч с близкими и друзьями:

Сеты с морепродуктами (моллюски, лосось, водоросли, краб, угорь).

Сеты с различными видами соуса (сливочный, сырный, сладкий, соевый, спайси, Терияки, Тобика).

Сеты с яркими и запоминающимися ингредиентами (белый кунжут, грецкий орех, пармезан, клубничный сироп, сливки, тофу).

Сеты на несколько персон (от 4 человек).

Горячие и свежие супы и вторые блюда

Наши супы и вторые блюда помогут согреться в холодный день и получить максимум полезных микроэлементов и бодрости. У нас только самые экзотические супы, которые вы нигде не найдете:

Янагава из угря.

Кимчи с лососем.

Сырный, тыквенный или овощной крем-суп.

Острый суп с морепродуктами и множество других.

Также мы можем предложить сытные и ароматные вторые блюда: картофельное пюре, овощи гриль, картофель по-деревенски, свиные ушки, картошка фри, хрустящий цыпленок.

Легкие и питательные салаты со свежими овощами

Для питательного и легкого приема пищи идеально подойдут наши салаты. У нас вы можете попробовать самые разнообразные блюда:

Классические: «Цезарь», «Греческий».

С морепродуктами: с атлантическими креветками, лосось, корейский кальмар.

С фруктами и овощами: овощной салат, с яблоком и сельдереем, с авокадо, с капустой и даже киви.

Истинно японские: «КимЧи», «Чука Сарада», «Эдамаме», «Ям Вун Сен».

Напитки для свежести и утоления жажды

Напитки на любой вкус и бюджет: фруктовые и овощные соки и газированные лимонады, чай из натуральных трав, алкогольные напитки (пиво, ликер, ром, текила, виски, водка и другие).

Вкусные сэндвичи

Ароматные сэндвичи с курицей, телятиной или тунцом для быстрого и легкого перекуса. Только у нас вы можете поесть вкусно, быстро и полезно!

Сладкие десерты

Большой выбор нежных десертов для истинных сладкоежек. Вы можете попробовать различные торты (наполеон, вафельный, шварц), сладкие роллы, легкие фруктовые муссы (манговый, кокосовый, банановый), а также тирамису, чизкейк и многое другое.

Почему именно ресторан «Панда суши»?

Существует множество различных ресторанов и кафе, но если вы желаете попробовать вкусную и полезную еду, то смело приходите и заказывайте у нас, ведь мы обладаем множеством преимуществ!

Только натуральные ингредиенты и качественные блюда!

Мы тщательно проверяем каждое блюдо, ведь нам важно, чтобы наши клиенты смогли попробовать шедевры мировой кухни в наилучшем виде. Все компоненты для приготовления проходят обработку и проверку.

Натуральное мясо, свежие овощи и фрукты, высококачественная рыба – это все про ресторан «Панда суши»!

Быстрая доставка в любое место!

Именно у нас вы можете приобрести полезные и экзотические обеды из японской кухни с доставкой на дом, в офис или даже просто на природу. Мы быстро доставим ваш заказ туда, куда вы захотите!

Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты получили свежие и ароматные блюда точно в срок и точно по нужному адресу. Поэтому, если решили лакомиться дома, то смело обращайтесь в «Панду суши»!

Приятные цены на все меню!

Цены на представленное меню приятно вас обрадуют, ведь именно в нашем ресторане вы можете заказать качественную еду по самым бюджетным ценам!

Вы удивитесь тому, что у нас можно вкусно и сытно поесть, попробовать экзотическую кухню, не потратив на это больших денег. Придя к нам один раз, вы поймете, что захотите возвращаться к нам снова и снова!

Сервис на высшем уровне!

Нам важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно в ресторане и остались довольны обслуживанием. Именно поэтому наша команда делает все возможное, чтобы достичь наивысшего качества сервиса: быстрая доставка, комфортные места и вежливый персонал.

Если вы хотите не только пообедать, но и немного отдохнуть и расслабиться, то скорее приходите к нам!

Команда высококлассных специалистов, которые преданы своему делу!

Наши повара приготовят только изысканные и питательные блюда, которые удивят любого гурмана и подарят заряд бодрости и сил. Команда нашего ресторана точно знает свое дело, она состоит из высококвалифицированных специалистов, которые постоянно повышают свое мастерство!

Богатый выбор разнообразных блюд!

Широкий выбор блюд, включающих мясо, овощи, фрукты, сладкое и даже вегетарианскую пищу, дает возможность попробовать качественную и питательную еду даже самым изощренным гурманам. Именно у нас самый богатый ассортимент, который включает роллы и суши, ароматные супы, пиццу и бургеры.

Поэтому, если хочется поесть качественную и необычную, полезную и питательную еду, то можно просто обратиться к нам!

Мы поможем весело провести время со своими родными и близкими!

Наши блюда идеально подходят для вечеринок и больших посиделок с друзьями и близкими, ведь у нас не только широкий выбор супов и салатов, но и самые большие сеты роллов и напитков.

Если вы не знаете, что подать на стол, то скорее заказывайте еду у нас, ведь мы знаем, как решить проблему!

Вы еще сомневаетесь? Просто приходите к нам и закажите любое блюдо! Тогда вы поймете, что нашли идеальный ресторан японской кухни!